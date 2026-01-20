Haberler
Eklenme tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 10:00

Terör propagandası tutmadı... Suriye'deki operasyonlara yönelik iftiralar çökertildi

Suriye'de yürütülen operasyonlara ilişkin terör örgütü yandaşlarınca servis edilen dezenformasyon kampanyası boşa çıktı. Kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen iddiaların gerçeği yansıtmadığı, sahadaki verilerle tek tek ortaya konuldu. Suriye ordusunun terör örgütü YPG'ye yönelik operasyonlarına dair öne sürülen yalanlar çürütülürken, algı operasyonlarının karşılık bulmadığı bir kez daha gözler önüne serildi. İşte Suriye'deki terör operasyonuna karşı ortaya atılan iddialar ve gerçekleri...

