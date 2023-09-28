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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 12:24

TEKNOFEST İzmir'de, ikinci gün etkinlikleri başladı! Vatandaşlar büyük ilgi gösterdi

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'de ikinci gün etkinlikleri başladı.

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