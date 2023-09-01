TEKNOFEST Ankara üçüncü gününde devam ediyor

Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, Etimesgut Havaalanı'nda devam ediyor.

Festivalde Türk Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri ile Türk kurum ve kuruluşlarca geliştirilen araçlar sergilenirken, birçok etkinlik de düzenlendi.

Bayraktar KIZILELMA, Bayraktar TB2, HÜRKUŞ, GÖKBEY, Akıncı, Atak, Atak-2 ve ANKA ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

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Ayrıca Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından modernize edilen Azerbaycan envanterinde bulunan SU-25 savaş uçağı ve Türkiye'nin yerli otomobili Togg da festivalde sergilendi.