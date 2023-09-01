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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 1 Eylül 2023 Cuma 19:23

TEKNOFEST Ankara üçüncü gününde devam ediyor

Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, Etimesgut Havaalanı'nda devam ediyor.

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