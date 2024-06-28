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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 07:06

Tekirdağ'da trafo patlaması... Alevler sanayi bölgesindeki otluk alana sıçradı

Tekirdağ'da trafo patlaması sonucu otluk alanda yangın çıktı

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