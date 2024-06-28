Tekirdağ'da trafo patlaması... Alevler sanayi bölgesindeki otluk alana sıçradı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi'ndeki Dumansız Sanayi Bölgesi'nde, henüz belirlenemeyen bir sebeple elektrik trafosunda patlama meydana geldi.
Mahalle sakinlerinin trafodan çıkan alevleri fark etmesi üzerine durum itfaiye, polis ve Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş (TREDAŞ) ekiplerine bildirildi
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, TREDAŞ ekipleri tedbir amaçlı olarak bölgedeki fabrikaların elektrik hatlarını kapattı. Yangın, itfaiyenin etkin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.