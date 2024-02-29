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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 17:23

TDV, ramazan için deprem bölgesine mobil mutfak ve ikram araçları gönderdi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan ayında hizmet vermek amacıyla deprem bölgesine mobil mutfak ve ikram araçları gönderdi.

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