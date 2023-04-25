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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 13:45

TCG Anadolu, ziyaretçilerini gururlandırıyor! Türkiye'nin en büyük savaş gemisi

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olma özelliğini taşıyan TCG Anadolu'ya vatandaşların ziyareti sürdü.

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