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Eklenme tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 09:25

TCG Anadolu, tatbikata katılmak için İzmir Alsancak Limanı'ndan ayrıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, planlı bir tatbikata katılmak üzere İzmir Alsancak Limanı'ndan ayrıldı.

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