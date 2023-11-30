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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 17:03

TCG Anadolu Kocaeli'de ziyarete açıldı! Türkiye'nin en büyük askeri gemisi

İzmit Körfezi'ne demirleyen Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla ziyaretçilerle buluştu.

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