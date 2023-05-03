TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'na geldi

Sabah saatlerinde İzmir Körfezi'ne bir askeri gemi eşliğinde giriş yapan TCG Anadolu, ardından römorkörler eşliğinde Alsancak Limanı'na demirledi. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botların geminin etrafında görev yaptığı görüldü.

Gemide saat 10.00 ile 12.00 arasında basını bilgilendirme brifingi yapılacağı, ardından halka ziyarete açılacağı öğrenildi.

Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip.

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Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken SİHA'lar da konuşlanabiliyor. 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor.