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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 3 Mayıs 2023 Çarşamba 09:28

TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'na geldi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'na geldi.

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