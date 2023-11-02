TCG Anadolu gemisine ziyaretler sürüyor! Türkiye'nin ilk milli fırkateyni

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu'yu görmek için limana gelenler güvenlik kontrolünün ardından saat 10.00'dan itibaren gemiye alındı.

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"Göğsümüzü çok kabarttı"

Ziyaretçilerden Büşra Aktaş, TCG Anadolu gemisini çok beğendiğini, bundan dolayı göğsünün kabardığını ifade etti.

Bu geminin Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin göstergesi olduğunu dile getiren Aktaş, "Milli olması bize daha çok gurur verdi. Gücümüzün, kuvvetimizin ne kadar arttığını görüyoruz. Savunmayı bıraktık, artık taarruza geçtik. Taarruzun da ne kadar geliştiğini görüyoruz. Bu gemi göğsümüzü çok kabarttı, çok mutlu olduk. Allah razı olsun, devletimize zeval ziyan vermesin. Askerimize güç kuvvet versin." dedi.