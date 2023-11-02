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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 2 Kasım 2023 Perşembe 16:14

TCG Anadolu gemisine ziyaretler sürüyor! Türkiye'nin ilk milli fırkateyni

Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında Sarayburnu Limanı'na demirleyen Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG Anadolu'ya vatandaşların ve öğrencilerin ziyaretleri sürüyor.

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