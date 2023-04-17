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Eklenme tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 16:48

TCG Anadolu gemisi kapısını açtı! Ziyaretçi akınına uğradı

Türk donanmasının hizmetine 10 Nisan'da giren Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'nda vatandaşları ağırladı. İçinde, dünyanın ilk silahlı insansız hava aracının da (SİHA) yer aldığı TCG Anadolu, demir attığı Sarayburnu Limanı'nda ziyaretçi akınına uğradı.

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