TBMM'de '30 Ağustos' konseri

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programları kapsamında TSK Armoni Mızıkası ve Mehteran Birliği, TBMM'de mini konser verdi.

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Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte, TSK Armoni Mızıkası ve Mehteran Birliği, TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar yapılacak resmigeçit törenine eşlik etmek için yerlerini aldı.