  • $26,7117
  • 29,2379
  • 1670.35
  • 7907.13

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 17:11

TBMM'de '30 Ağustos' konseri

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla TSK Armoni Mızıkası ve Mehteran Birliği, TBMM'de mini konser verdi.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.