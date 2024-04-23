TBMM'de 23 Nisan resepsiyonu: Başkan Erdoğan ile Özgür Özel bir araya geldi

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TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gelecek hafta bir araya geleceklerini bildirdi.

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Başkan Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'na katıldı.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş eşliğinde resepsiyonun yapıldığı tören salonuna giren Başkan Erdoğan, bazı davetlilerle sohbet etti.

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Başkan Erdoğan, daha sonra TBMM Başkanı Kurtulmuş'la Tören Salonu'nun yanında bulunan Mermerli Salon'a geçti.

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Salona CHP Genel Başkanı Özel ile diğer siyasi partilerin temsilcileri de davet edildi.

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Salona CHP Genel Başkanı Özel ile diğer siyasi partilerin temsilcileri de davet edildi.

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Yaklaşık 10 dakika süren sohbet sonrası Kurtulmuş ile salondan çıkan Başkan Erdoğan, basın mensuplarının sorusu üzerine, "CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz." açıklamasını yaptı.

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Başkan Erdoğan, programın ardından Meclis'ten ayrıldı.

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