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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 21:25

TBMM'de 23 Nisan resepsiyonu: Başkan Erdoğan ile Özgür Özel bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyona, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

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