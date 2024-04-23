TBMM'de 23 Nisan resepsiyonu: Başkan Erdoğan ile Özgür Özel bir araya geldi

TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gelecek hafta bir araya geleceklerini bildirdi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş eşliğinde resepsiyonun yapıldığı tören salonuna giren Başkan Erdoğan, bazı davetlilerle sohbet etti.
Başkan Erdoğan, daha sonra TBMM Başkanı Kurtulmuş'la Tören Salonu'nun yanında bulunan Mermerli Salon'a geçti.
Yaklaşık 10 dakika süren sohbet sonrası Kurtulmuş ile salondan çıkan Başkan Erdoğan, basın mensuplarının sorusu üzerine, "CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz." açıklamasını yaptı.