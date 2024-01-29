TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Azerbaycan'da

Akar, Türkiye ve Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı sonrasında da askeri işbirliğini geliştirdiğini bildirerek, "Artık tek yumruk, tek yürek, tek ordu olarak modernizasyon çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Tatbikatlarımızı gerçekleştiriyoruz ve iki ordunun birlikte çalışabilmesi imkanını sağlayacak şekilde gerekli projeleri hayata geçirmiş bulunuyoruz. Savunma sanayi konusunda işbirliğimiz yoğun şekilde devam etmektedir." diye konuştu.

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Türkiye ve Azerbaycan'ın tek amacının bölgede barış, istikrar ve huzurun sağlanması olduğunu söyleyen Akar, şu değerlendirmede bulundu:





"Ermenistan'ın Azerbaycan'ın uzattığı bu barış elini bir an önce tutması ve bölgeye bir an önce barış ve huzurun gelmesi lazım. Bunun için gayret gösteriyoruz. Çünkü herhangi bir şekilde tahriklerle teşviklerle birtakım yönlendirmelerle yapılacak girişimlerin Ermenistan'a, bölgeye hiçbir şekilde iyilik getirmeyeceğini, insanların hayatını kolaylaştırmayacağını bilmesi lazım. Çünkü bazı ülkeler bir şekilde Ermenistan'a proxy devlet elbisesi giydirmek istiyorlar. Eğer Ermenistan bu yanlış yola girerse 44 günlük savaşta olduğu gibi çok ciddi zarar görür, bedel öder. Buna meydan vermemek lazım. Bizim için esas olan barıştır, huzurdur, Kafkasların geleceğidir."