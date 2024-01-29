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Eklenme tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 15:01

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Azerbaycan'da

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

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