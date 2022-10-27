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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 13:31

Tarlasını sürerken şans eseri buldu! Sırrını turist çözdü

Köylüler tarafından bulunup köy meydanında sergilenen taşın 2 bin yıl önce Bursa sınırları içinde kurulan antik kentte yaşayan 9 şampiyonluk kazanan atlet anısına inşa edildiği ortaya çıktı. Tarihi taşı en çok ziyarete defineciler geliyor.

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