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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 1 Kasım 2023 Çarşamba 13:38

Tarihi resmigeçidin ayrıntıları ortaya çıktı! 7 binden fazla personel katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “stratejik mesjalar içeriyor” dediği Türk donanmasının, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirdiği tarihi geçit törenine ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, “100'üncü Yılda 100 Gemi” adı verilen faaliyet kapsamındaki çalışmalara 2023 yılı başında başlandı. İskenderun, Mersin, Aksaz, Foça, Çanakkale, Erdek, Gölcük, Umuryeri ve Karadeniz Ereğli limanlarından intikal eden unsurlar, 28 Ekim'de Marmara Denizi'nde toplandı. Resmigeçit törenine 7 bin 896 personel katıldı.

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