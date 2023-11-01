Tarihi resmigeçidin ayrıntıları ortaya çıktı! 7 binden fazla personel katıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "stratejik mesajlar içeriyor" dediği Türk donanmasının, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla gerçekleştirdiği tarihinin en büyük resmigeçidinin ayrıntıları ortaya çıktı.

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Türk donanmasının tarihinin en büyük töreninde gemiler İstanbul Boğazı'ndaki geçişlerini "nizam Cumhuriyet" adı verilen törene özgü düzende gerçekleştirdi.

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Karadeniz Ereğli'den İskenderun'a kadar yurdun çeşitli yerlerinden gelen gemilerle 7 bin 896 personelin görev aldığı resmigeçidi komuta eden Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Bu denli zorlu, detaylı bir çalışma isteyen faaliyeti dünyada çok az sayıda ülkenin donanması gerçekleştirebilir." dedi.

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HAZIRLIKLAR 2023 BAŞINDA BAŞLADI

Edinilen bilgiye göre, "100'üncü Yılda 100 Gemi" adı verilen faaliyet kapsamındaki çalışmalara, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda yıl başında başlandı.

Planlama emri temmuzda, uygulama emri ise eylülde verilen faaliyete yönelik Donanma Komutanlığı, Güney Deniz Saha Komutanlığı, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı ile Sualtı Taarruz (SAT) Komutanlığı unsurları hazırlıklarına başladı.

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Hazırlıkların tamamlanmasının ardından İskenderun, Mersin, Aksaz, Foça, Çanakkale, Erdek, Gölcük, Umuryeri ve Karadeniz Ereğli limanlarından intikal eden unsurlar, 28 Ekim'de Marmara Denizi'nde toplandı.

İstanbul Boğazı'nda güney-kuzey rotasında gerçekleştirilen geçiş, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi yerli üretim TCG Anadolu rehberliğinde yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren Boğaz geçişine fırkateynler, denizaltılar, korvetler, karakol gemileri, hücumbotlar, mayın avlama gemileri, akaryakıt gemileri, amfibi çıkarma gemileri, tank çıkarma gemileri, yardımcı sınıf gemiler, karakol botları, eğitim botları, SAT botları ve atak botları katıldı.

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Bunların yanı sıra resmigeçitte, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından henüz teslim alınmayan ama bayrak çekilen Türkiye'nin ilk milli fırkateyni İstanbul ile Pirireis denizaltısı, denizde ikmal muharebe destek gemisi Derya da yer aldı.

TCG Anadolu'nun üzerinde ise ilk uçuş testini gerçekleştiren ve kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetine sahip SİHA Bayraktar TB3 ile Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterler bulundu.

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DENİZ HARP OKULU ÖĞRENCİLERİYLE GELDİ

Tarihi geçişin komutası Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından gerçekleştirildi. Tatlıoğlu, faaliyetin sancak gemisi TCG Anadolu'ya beraberindeki Deniz Harp Okulu öğrencileri ile deniz vasıtasıyla geldi. Gemiye çıkışında denizcilik usullerine uygun olarak "silistre" adı verilen denizcilik düdüğü çalınarak karşılanan Oramiral Tatlıoğlu'na, üzerinde geminin adı yazan "gemi şapkası" takdim edildi. Tören mangasını selamlayan Tatlıoğlu son hazırlıklara ilişkin aldığı brifingin ardından seyir emrini vererek Boğaz geçişini başlattı.

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Tarihi törene özgü olarak gemiler geçişlerini "nizam cumhuriyet" adı verilen düzende gerçekleştirdi. Faaliyete, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 21'i amiral 1217 subay, 3 bin 826 astsubay, 2 bin 853 uzman erbaş ve er olmak üzere toplam 7 bin 896 personel katıldı etti. Helikopter ve uçakların da eşlik ettiği geçiş sırasında 1'inci Ordu Komutanlığı tarafından 101 pare top atışı gerçekleştirildi. Gemiler geçişleri sırasında töreni takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, "çimariva" adı verilen denizcilik selamıyla selamladı.

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"MİLLETİNİN EMRİNDE GÖREVİNİN BAŞINDA"

Gemilerin Boğaz geçişini başarıyla tamamlamasının ardından Oramiral Tatlıoğlu, tüm personeli tebrik ederek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Tatlıoğlu, Türk donanmasının Boğaz geçişine ilişkin yaptığı değerlendirmede, tarihi bir günün yaşandığını belirtti. "Bizlere Cumhuriyet'i armağan eden başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarımız olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz." diyen Tatlıoğlu, donanma tarihinin en büyük geçit törenini başarıyla gerçekleştiren personeli de bir kez daha tebrik etti. 100 gemi ile İstanbul Boğazı'nda önemli bir geçişi gerçekleştirdiklerini aktaran Tatlıoğlu, "Bu denli zorlu, detaylı bir çalışma isteyen faaliyeti dünyada çok az sayıda ülkenin donanması gerçekleştirebilir." diye konuştu.

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Resmigeçit sırasında bir sürpriz yaparak milli fırkateyn İstanbul ile Pirireis denizaltısı ve denizde ikmal muharebe destek gemisi Derya'yı da halkın beğenisine sunduklarını aktaran Tatlıoğlu, "Gücünü ve kararlılığını asil Türk milletinden alan Türk Deniz Kuvvetleri, başta Mavi Vatanımız olmak üzere memleketimizin her köşesinde, sınırlarımızın ötesinde ve dünya denizlerinde sarsılmaz bir azim ve iradeyle vatan savunması için canını vermeye hazır, milletinin emrinde, görevinin başındadır." ifadesini kullandı. Tarihi resmigeçidi sevk ve idare etmek üzere TCG Anadolu'ya Deniz Harp Okulu öğrencileri ile birlikte gelen Tatlıoğlu, "Deniz Kuvvetlerimizin dünü, bugünü ve geleceği olarak hep birlikte milli gururumuz TCG Anadolu'dan, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında gerçekleştirdiğimiz bu büyük faaliyetimizi takip ettik." dedi.