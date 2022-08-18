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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 16:49

Tarihi Haydarpaşa Garı'nın restorasyonunda sona gelindi! Garın son hali görüntülendi

Tarihi Haydarpaşa Garı'nın restorasyonunda sona gelindi. 6 yıldır süren çalışmalarda bekleme salonu restore edildi. Tavan, duvar ve kalem işi yüzeylerin onarımı yapıldı. Garın son hali görüntülendi.

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