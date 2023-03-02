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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 2 Mart 2023 Perşembe 13:51

Tarihi eserlere kum torbalı önlem!

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki eserlerin olası bir artçı depremden korunması için ek tedbirler alındı.

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