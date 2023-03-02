Tarihi eserlere kum torbalı önlem!

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, sosyal medya hesabından tarihi eserlerin yeni bir artçı depremde zarar görmemesi için koruma altına alındığını duyurdu.

Coşkun, yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

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"Devam eden depremler ve artçı sarsıntılar sebebiyle Hatay Arkeoloji Müzemizdeki Şuppiluliuma heykeli, Arsuz stelleri ve benzeri eserlerimiz için ilave tedbirler aldık. En yakın zamanda yeniden gün ışığına kavuşabilmeleri dileğiyle.