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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 17:00

Tarihe kara leke olarak geçen günde bakın kim ne yazdı! Unutturmayın, Bugün 28 Şubat

28 Şubat postmodern darbe Türkiye'nin tarihinde kara bir leke olarak kalmıştır. Merhum Necmettin Erbakan'ın başbakan olduğu 28 Şubat 1997 yılı döneminde Milli Güvenlik Kurulu, skandal kararlar alarak Türkiye'nin seçilmiş hükümetine el çektirdi.

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