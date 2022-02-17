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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 14:02

Tarih geriye alındı! 1915 Çanakkale Köprüsü, 26 Şubat'ta açılacak

Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan ve temeli 18 Mart 2017'de atılan '1915 Çanakkale Köprüsü'nün 26 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete sunulması planlanıyor.

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