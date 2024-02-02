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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 2 Şubat 2024 Cuma 13:44

Tankerin attığı demir, internet kablolarına zarar verdi! Bu gece onarım çalışması yapılacak

İstanbul Boğazı'ndan 21 Ocak'taki geçişi sırasında bilinmeyen bir nedenle demir atan Liberya bayraklı Peria isimli yakıt tankerinin, boğazın altından geçen internet kablolarına zarar verdiği belirlendi. Büyükdere ile İğneada arasındaki KAFOS Denizaltı Fiber Optik Kablo Sistemi'nde bu gece onarım çalışması yapılacak.

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