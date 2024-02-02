Tankerin attığı demir, internet kablolarına zarar verdi! Bu gece onarım çalışması yapılacak

İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında bilinmeyen bir nedenle demir atan geminin, denizin altından geçen intenet kablolarına zarar verdiği belirlendi.

21 Ocak Pazar günü Rusya'dan İzmir'e giden Liberya bayraklı Peria isimli yakıt tankeri, İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında bilinmeyen bir nedenle demir atmış, gemi Kıyı Emniyeti römorkörlerinin çalışmaları sonucu güvenli alana çekilmişti.

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BU GECE ONARIM ÇALIŞMASI YAPILACAK





Liberya bayraklı 250 metre uzunluğundaki PERİA isimli yakıt tankerinin İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında demir atması sonucu çapalarının takılarak zarar verdiği, ulusal ve uluslararası ses, data ve internet trafiğini taşıyan Büyükdere - İğneada arasındaki KAFOS Denizaltı Fiber Optik Kablo Sistemi kablolarının bu gece onarılacağı öğrenildi.