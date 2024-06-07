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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 7 Haziran 2024 Cuma 10:23

Tam 1 ton 50 kiloluk 'Baron' 215 bin TL'den satıldı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarında hareketlilik arttı. Ağırlığı 1 ton 50 kilogramı bulan ‘Baron' isimli dana 215 bin TL'den satılırken, satıcılar artan fiyatlardan dolayı pazarlık konusunda zorluk yaşadıklarını belirtti.

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