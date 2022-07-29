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Eklenme tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 09:42

TAG Otoyolu'nda temizlik çalışması başlatıldı! Uzun araç kuyruğu sona erdi

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) atık su arıtma tesisindeki setlerin taşması sonucu ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki (TAG) çamurlu suyun tahliyesi sürüyor.

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