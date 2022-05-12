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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 11:46

Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde hazırlıklar hızla devam ediyor! İşte o briket evler!

Uluslararası yardım kuruluşları ve Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) desteğiyle Suriye topraklarında başlatılan briket ev çalışmaları devam ediyor.

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