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Eklenme tarihi: 5 Ekim 2023 Perşembe 21:07

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin bina ve tesisleri vuruldu... İşte MİT operasyonunun görüntüleri

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Suriye'de düzenlediği operasyonda PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar vuruldu.

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