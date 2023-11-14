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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 16:35

Sultan II. Mahmud imzalı hat levha! Restorasyon sürecinde son aşamaya gelindi

200 yıllık Sultan II. Mahmud imzalı devasa levhanın restorasyon sürecinde son aşamaya gelindi.

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