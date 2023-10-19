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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 14:39

Süleyman Han Camisi yeniden inşa ediliyor! Birçok medeniyetten izler taşıyor

Birçok medeniyetten izler taşıyan Van Kalesi'nin zirvesindeki Süleyman Han Camisi, yeniden inşa ediliyor.

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