Sonbahar manzaraları mest etti! Adeta renk cümbüşü yaşanıyor

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Sonbaharın büyülü renklerini keşfetmek isteyen doğa fotoğrafçıları için en ideal bölgelerden birinin de Ovacık yaylası olduğunu belirten Yücel Sevingül, "Bu bölge yüksekliğinin yanında pek çok ağaç çeşidine ev sahipliği yapıyor. Sonbahar ile birlikte ağaç yapraklarının üzerinde yürümek, bu güzelliği fotoğraflamak tarif edilmez bir keyif. Aydın Dağları'nın tanıtımı iyi yapılırsa incir, kestane, ceviz, kiraz, elma gibi tarımsal ürünlerin ekonomik katkısının yanında önemli bir turizm bölgesi ve turizm gelirine de sahip olur. Bu nedenle bölgenin tanıtımına katkı sağlayabilmek için çalışmalarımı Aydın Dağları'nda sürdürüyorum" dedi.