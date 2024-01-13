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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 11:49

Son 53 yılın en sıcak aralık ayı geçen ay oldu

Türkiye genelinde, 2023 yılının aralık ayı, son 53 yılın en sıcak aralık ayı olarak kayıtlara geçti.

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