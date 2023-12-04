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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 4 Aralık 2023 Pazartesi 12:36

Somalı madenciler arama kurtarma görevleri için hazır!

Yer altında can kurtarma eğitimleri gören Somalı madenciler, aldıkları eğitimlerle kendilerini maden kazalarının yanı sıra deprem ve benzeri afetlere karşı da hazır tutuyor.

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