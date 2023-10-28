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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 13:27

SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri!

SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Samsun'da gösteri uçuşu yaptı.

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