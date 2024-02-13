SOLOTÜRK Erzincan semalarında gösteri yaptı

Bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

SOLOTÜRK pilotu, gösteri öncesi alanda kendisini izleyenleri, yerdeki görevliler aracılığıyla telsizden selamladı ve Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümünü kutladı.

Yaklaşık yarım saat süren gösterinin ardından Vali Hamza Aydoğdu ve 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, telsizden SOLOTÜRK'e teşekkür etti.

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Gösteriyi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, oyuncu Oktay Kaynarca ve çok sayıda vatandaş izledi.