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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 16:42

SOLOTÜRK Erzincan semalarında gösteri yaptı

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yılı etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı SOLOTÜRK, gösteri uçuşu yaptı.

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