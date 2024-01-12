Soğuk havalarda aktarlara ilgi arttı

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Kışın genelde bitki çaylarına daha çok ilgi olduğuna dikkat çeken aktarlardan Osman Gündoğdu, "Kış aylarında insanlar genellikle ıhlamur, adaçayı, zencefil, zerdeçal tercih ederek şifa arıyor. Bitki çaylarının şifalı olduğunu bildikleri için bizi tercih ediyorlar. Soğuk algınlığıyla ilgili tavsiyemiz kış çayı. İçerisinde zerdeçal, zencefil, havlucan, tarçın, kuşburnu, papatya, ebegümeci, zeytinyağı yaprağı, portakal, limon kabuğu gibi çeşit olan kış çayımız var. İnsanlara bunu öneriyoruz, kullanmalarını istiyoruz" dedi.