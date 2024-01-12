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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 10:43

Soğuk havalarda aktarlara ilgi arttı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde havaların iyice soğuduğu ve kar yağışının beklendiği bu günlerde aktarlara ilgi artmaya başladı. Vatandaşlar soğuk kış günlerini hastalanmadan geçirmek için genellikle ıhlamur, zencefil, zerdeçal ve adaçayını tercih ederken, aktarlar özellikle ıhlamura talebin arttığını belirtiyor.

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