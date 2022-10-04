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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 4 Ekim 2022 Salı 14:48

Sivas'ta yeni millet bahçesi için çalışmalar başladı! 57 bin metrekare alana inşa edilecek

Sivas Belediyesince 27 Haziran Öğretmenler Parkı ve eski Numune Hastanesi yerleşkesine kazandırılacak Millet Bahçesi ve Kapalı Otopark Projesi için çalışmalar başladı.

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