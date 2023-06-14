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Eklenme tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 16:15

Sivas'ta şap hastalığı nedeniyle kurban pazarı açılmayacak

Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap hastalığı nedeniyle karantina uygulaması devam ettiği için bu yıl kentte kurbanlık hayvan pazarı açılmayacağını bildirdi.

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