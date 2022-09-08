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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 8 Eylül 2022 Perşembe 17:08

Sivas'ta iki barajı buluşturacak proje kuraklığa çare olacak

Sivas'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'na, Hafik ilçesindeki Pusat Özen Barajı'ndan su takviyesi yapılması amacıyla başlanan isale hattı çalışmaları devam ediyor.

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