  • $29,3332
  • 32,3274
  • 1944.56
  • 7281.66

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 11:30

Sivas'ın su sorununu çözecek proje! Sona yaklaşıldı

Sivas'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'na, Hafik ilçesindeki Pusat Özen Barajı'ndan su takviyesi yapılması amacıyla başlatılan 50 kilometrelik isale hattı projesi büyük ölçüde tamamlandı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.