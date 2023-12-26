Sivas'ın su sorununu çözecek proje! Sona yaklaşıldı

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Devlet Su İşleri (DSİ) 19. Bölge Müdürlüğü ile Sivas Belediyesi tarafından yürütülen ve geçen yıl birinci etabı tamamlanan projeyle Pusat-Özen sulama şebekesinden alınan suyun 4 Eylül Barajı'na çelik boruyla aktarılması amaçlanıyor.

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Arıtma tesisine 14,8 kilometrelik derivasyon (tünel ya da açık kanal şeklindeki yapılar) hattından 3 Ocak 2023'te su verilmeye başlanan proje kapsamında, ikinci etap çalışmaları sürüyor.

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Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AA muhabirine, çalışmaların son aşamaya geldiğini, 50 kilometrelik zor bir alanda yapılan projeyi bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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Projenin çok önemli olduğunu belirten Bilgin, şöyle konuştu:

"Ekonomik ve işin büyüklüğü açısından çok önemliydi. DSİ Bölge Müdürlüğümüz ve müteahhit firmanın fedakarca çalışması sonucunda 14 ay gibi bir sürede projeyi bitirmiş oluyoruz. Proje bittiği zaman Sivas'ın orta vadede su sorunu çözülmüş olacak. İklim değişikliğinden dolayı tüm Türkiye gibi Sivas da bu sorunları yaşıyordu. Su sorununun çözülmesi için gerekli projeleri yapacağız. Alternatif projeleri de devreye alacağız. Biz vatandaşlarımızdan sadece suyu tasarruflu kullanmalarını istiyoruz."

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"10 milyon metreküplük suyu getireceğiz"

Kent genelinde geçen yıl bu aylarda içme suyunda ciddi sıkıntılar yaşandığını hatırlatan Bilgin, şunları kaydetti:

"Ocak ayında projenin ilk etabı tamamlanmıştı. Projenin tamamında 50 kilometrelik hat çekerek Pusat Özen Barajı'ndaki suyu 4 Eylül Barajı'na getiriyoruz. Sadece 700 metrelik çalışmamız kaldı. İnşallah bu ayın sonu gibi 700 metrelik kısmı da tamamladığımız zaman Pusat Özen Barajı'ndaki Sivas Belediyesine tahsis edilmiş 10 milyon metreküplük suyu 4 Eylül Barajı'na getireceğiz."

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İyi bir ekip çalışmasıyla projenin sonuna geldiklerini dile getiren Bilgin, "İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele ediyoruz. Bu süreç bölgemizi de etkiliyor. Uzun vadede de bu su sorununun yaşanmaması için DSİ Bölge Müdürlüğümüz ile farklı projeler üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte bu projeleri birer birer hayata geçireceğiz. Sivas'ın bir daha bu sorunu yaşamaması için gerekli adımları atacağız." ifadelerini kullandı.

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