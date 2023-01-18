Sivas'ın su sorununu çözecek proje! İkinci etabında çalışmalar sürüyor

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Bilgin, AA muhabirine, projenin 14 kilometrelik birinci etabının tamamlandığını ve yaklaşık 15 gün önce şebekeye buradan su verildiğini anımsattı.

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İlk etapta döşenen 14 kilometrelik hatla sulama yapılan bir alandan bağlantıyla suyu kente taşıdıklarını anlatan Bilgin, 50 kilometrelik hattın tamamının bitirilmesiyle barajdan direkt suyu alacaklarını kaydetti.

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Bilgin, "Şu anda mevsim şartları el veriyor, çalışmalar devam ediyor. Seyfebeli'den Hafik Pusat-Özen Barajı'na kadar 36 kilometrelik kısımda da çalışma hummalı şekilde devam ediyor. İnşallah yıl sonuna kalmadan o kısmı da tamamlayarak direkt Pusat-Özen Barajı'ndan 4 Eylül Barajı'na 50 kilometrelik hattı tamamlamış olacağız." diye konuştu.

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Bilgin, "Hafik Pusat-Özen Barajı'ndan Sivas'a tahsis edilen yıllık 12 milyon metreküp su var. Yani bu verilere göre önümüzdeki 5-10 yıllık sürede su sorunu görünmüyor." dedi.

Son yılların en kurak kış aylarının yaşandığına dikkati çeken Bilgin, kısa vadede su sorununu çözdüklerini ancak iklim koşullarını da göz önünde bulundurarak Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü ile farklı projeleri de değerlendirdiklerini söyledi.

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Farklı projeler gündemde

Bilgin, bu projelerden birinin de kente yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki İmranlı ilçesindeki İmranlı Barajı'ndan 4 Eylül Barajı'na su takviyesi yapılması olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"İmranlı Barajı'ndaki suyun kalitesi, içilebilir olup olmamasıyla ilgili tetkikler devam ediyor. Yine bunun dışında Beydilli Barajı'nın yapımını hızlandırıp Pusat-Özen'le entegre hale getirilmesi projelerini DSİ yürütüyor. Biz de bu noktada kendilerine gerekli desteği veriyoruz. Yıldız Irmağı'ndan Sivas'a su gelip gelemeyeceği noktasında yine DSİ'yle çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız ve muradımız projeleri hızlandırarak önümüzdeki süreçte Sivas'ın su sorunu yaşamaması için tedbirleri hızlı şekilde almak."

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Vatandaşlar arasında 4 Eylül Barajı'nda su kaçağı olduğu şeklinde bir şehir efsanesinin dolaştığını anlatan Bilgin, defalarca açıklama yapmalarına rağmen bu yanlış algıyı yok edemediklerini söyledi.

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Proje, yaklaşık 1,8 milyar liraya mal olacak

Sivas'ın su sorununu çözmek için başlatılan projenin 600 milyon liraya ihale edildiği bilgisini veren Bilgin, tamamlandığında ise yaklaşık 1,8 milyar lirayı bulacağını belirtti.

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Bilgin, şehir merkezinde geçen yıl aralıkta yaklaşık 15 gün su sıkıntısı yaşandığını anımsatarak, suyun tasarruflu kullanılması uyarısında bulundu.

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Belediye olarak şehirdeki su kayıp kaçak oranını en aza indirmeye çalıştıklarını vurgulayan Bilgin, "Bu noktada ilgili firmalardan da lojistik profesyonel destek alıyoruz. Onun dışında su kullanımına yönelik olarak özellikle halı yıkama, yün yıkama, şebeke suyuyla bahçe sulama gibi alanlarda gerekli tedbirleri ve cezai müeyyideleri katı şekilde uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

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Bilgin, Kızılırmak'tan şebeke suyu kullanma konusunda da DSİ'nin gerekli çalışmaları yapabileceğini, belediye olarak bu noktada üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

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