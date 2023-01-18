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Eklenme tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 12:50

Sivas'ın su sorununu çözecek proje! İkinci etabında çalışmalar sürüyor

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'na, Hafik ilçesindeki Pusat-Özen Barajı'ndan su takviyesi yapılması amacıyla başlatılan isale hattı çalışma projesinde ikinci etabın da yıl sonuna kalmadan tamamlanacağını söyledi.

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