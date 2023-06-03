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Eklenme tarihi: 3 Haziran 2023 Cumartesi 11:36

Sivas Valisi tarih vererek duyurdu! Yağdonduran Tüneli'nde sona gelindi

Sivas'ın Kangal ile Ulaş ilçeleri arasında 2 tüp şeklinde yapımı devam eden 1567 metre uzunluğundaki Yağdonduran Tüneli'ndeki inşaat çalışmalarının yüzde 85'nin tamamlandığı bildirildi.

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