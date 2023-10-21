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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 09:10

Sis Dağı'nda eşsiz manzara! Sonbaharın renkleri hayran bıraktı

Deniz seviyesinden 2 bin 182 metre yüksekteki Sis Dağı Yaylası, sonbaharın tüm renklerini bünyesinde barındırarak görsel şölen oluşturdu.

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