Sis Dağı'nda eşsiz manzara! Sonbaharın renkleri hayran bıraktı

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Trabzon'un Şalpazarı ilçesi ile Giresun'un Eynesil ilçesi sakinleri tarafından yoğun olarak kullanılan deniz seviyesinden 2 bin 182 metre yüksekteki Sis Dağı Yaylası sonbaharın tüm renklerini bünyesinde barındırıyor.

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Yayla yoğun yapılaşmayla gündeme gelse de her mevsim farklı bir güzellik ile ziyaretçilerini ağırlıyor.

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Trabzon Giresun sınırında yer alan Sis Dağı Yaylası Ekim ayının sonuna doğru yaklaştığımız şu günlerde sonbaharın yeşil, sarı, kırmızı, turuncu ve mor renkleri ile görsel bir şölen sunuyor.

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Yayla adeta renk cümbüşünü andırırken, doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor.

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Yayladan süzülen derenin oluşturduğu çağlayanlar ve Sandık Gölü yöreye ayrı bir güzellik katıyor.

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