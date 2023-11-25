Şırnak'ta Şerafettin Elçi Havalimanı'nda yangın tatbikatı yapıldı! Heyecan dolu dakikalar yaşandı

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Tatbikatın ardından tüm personele teşekkür eden İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Anıl Adıgüzel, tatbikatın amacının acil durumlara her zaman hazır olmak ve yapılacak analizler sonucunda her zaman daha iyisini yapmaya çalışmak olduğunu belirterek, bu tatbikatlar sonucunda kamu kurum kuruluşları arasında iş birliğinin arttığını kaydetti.