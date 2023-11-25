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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 12:41

Şırnak'ta Şerafettin Elçi Havalimanı'nda yangın tatbikatı yapıldı! Heyecan dolu dakikalar yaşandı

Şırnak'ta Şerafettin Elçi Havalimanı'nda yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

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