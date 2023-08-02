Şile'de denizde bulunan top mermileri imha edildi

Patlamanın etkisiyle deniz suları yaklaşık 30 metreye kadar yükseldi

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Sofular Halk Plajı'nda, 28 Temmuz'da yüzmek için denize giren bir kişinin ihbarı üzerine Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekiplerince denizde yapılan tarama sonucu bulunan patlamamış top mermilerine ilişkin çalışma başlatıldı.