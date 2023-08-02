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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 2 Ağustos 2023 Çarşamba 14:56

Şile'de denizde bulunan top mermileri imha edildi

İstanbul Şile'de denizde bulunan 28 adet top mermisi imha edildi.

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