Sığınaklardan çıkarak izlediler! Gazze'de çocuklar için etkinlik düzenlendi

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Gazze'de çocuklar için etkinlik düzenlendi.

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Filistinli aktiviteler, İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin Gazze kentindeki bir okula sığınan Filistinlilerin çocukları için etkinlik organize etti.

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Etkinlik sırasında İsrail ordusunun Gazze Şeridine düzenlediği saldırılardan en çok etkilenen çocuklar için çeşitli aktiviteler yapıldı.

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Gazze'de can kaybı 18 bin 608'e yükseldi

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Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 18 bin 608'e, yaralı sayısının 50 bin 594'e yükseldiğini açıkladı.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 68. günde devam ederken, can kaybı giderek artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 196 kişinin hayatını kaybettiği, 499 kişinin yaralandığını duyurdu.

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. El-Kudra, son can kayıplarıyla birlikte saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 18 bin 608'e, yaralananların sayısının ise 50 bin 594'e yükseldiğini belirtti.

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El-Kudra, İsrail askerlerinin günlerce kuşatma altında tutup saldırı gerçekleştirdiği ve baskın yaptığı Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda yer alan Kamal Adwan Hastanesi'ndeki çok sayıda sağlık personelini gözaltına aldığını, bir kısmını sorguladıktan sonra serbest bıraktığını belirtti.

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