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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 23:18

Sığınaklardan çıkarak izlediler! Gazze'de çocuklar için etkinlik düzenlendi

Filistinli aktiviteler, İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin Gazze kentindeki bir okula sığınan Filistinlilerin çocukları için etkinlik düzenlendi.

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