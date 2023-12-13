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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 09:28

Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın! İtfaiye ekiplerince söndürüldü

İstanbul Bahçelievler'de seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Boş olan otobüsteki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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