  • $19,4369
  • 21,4848
  • 1247.98
  • 4811.77

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 12:37

Seyhan Nehri'nin 'yeni gerdanlığı' Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Seyhan Nehri'nin ayırdığı Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan 1669 metre uzunluğundaki Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, yarın törenle ulaşıma açılacak.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.