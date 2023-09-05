Selin ardından hasar tespit çalışmaları başladı!

İlçe merkezi ve köylerde, dün meydana gelen sel nedeniyle ekili alanlar zarar gördü, çok sayıda tarım malzemesi kayboldu. Tuzköy Mahallesi'nde bir traktör çamura gömüldü.

İlçede, başta Tuzköy Mahallesi ile Emmiler ve Gülpınar köyleri olmak üzere hasar tespit çalışması başlatıldı.

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Bölgede yaşananların afet kapsamında değerlendirilmesini, ilçe ve köylerindeki tüm üreticilerin borçlarının ertelenmesini isteyen Tuzocak, şöyle konuştu:





"Domates, biber, ayçiçeği gibi ürünlerin bulunduğu yaklaşık 3 bin 500 dekar alanda hasar var. Bu hasarların çiftçiyi mağdur etmemesi için zararın devletimiz tarafından karşılanmasını istiyoruz. Çiftçilerimiz mağdurdur. Böyle bir afetten sonra 2024 yılında yapacağı ekimlerde güç olarak zayıfladı. Bunun telafisi olması gerekiyor. Bir an önce tespitlerin yapılması ve destek verilmesini istiyoruz."