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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 5 Eylül 2023 Salı 08:59

Selin ardından hasar tespit çalışmaları başladı!

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, şiddetli yağışın neden olduğu selin ardından, hasar tespit çalışması yapılıyor.

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