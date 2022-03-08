Savunma sanayiinin modern ürünlerine bugünün Şerife Bacıları imza atıyor

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Türkiye, küresel güç olma yolunda emin ve hızlı adımlarla yürürken, Türkiye'nin milli kuruluşu MKE, yapay zeka, akıllı silah ve geleceğin teknolojileri üzerine araştırma-geliştirme faaliyetlerini yoğunlaştırarak sürdürüyor.

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MKE, tam bağımsızlık üzerine kurulu olan vatanın sarsılmaz güvencesi olarak Türk kadınını, onun azmini ve çalışkanlığını daha müreffeh Türkiye yolunda desteklemeye devam ediyor.

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MKE'nin faaliyetlerinde yer alan kadınlar da tıpkı milli mücadele döneminde fabrika ve atölyelerde mermi ve cephane üreten Şerife Bacılar gibi ülke savunmasında en ön safta yer alıyor.

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AA, MKE'de, silah, mühimmat ve fişek üretiminde görev yapan bugünün Şerife Bacılarını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla görevleri başında görüntüledi.

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MKE, silah, mühimmat, fişek, maske, barut, pirinç ve çelik başta olmak üzere 11 fabrika ve 2 işletmede yaklaşık bine yakını kadın olmak üzere 4 bin personeliyle üretim yapıyor.

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Kurumda görevli kadınlar, mermi tapasından silah montajına, fişek üretiminden mühimmat yapımına kadar üretim sahalarının tamamında çalışıyor. Kadınlar aynı zamanda mühendislik ve yöneticilik gibi kariyer basamaklarında da önemli görevler üstleniyor.

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Kurumun, ürettiği Elektrikli Zırhlı Muharebe Aracı (E-ZMA) E-Fırtına, Mehmetçik'e sahada daha atik hareket kabiliyeti sağlayan hafifleştirilmiş milli piyade tüfeği MPT-76/MH, deniz kuvvetlerinin vurucu gücü 76/62mm Milli Deniz Topu, Yakın Hava Savunma Sistemi projelerinde teknik bilgi ve beceri noktasında kadın çalışanların da katkısı ön plana çıkıyor.

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