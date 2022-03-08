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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 8 Mart 2022 Salı 13:51

Savunma sanayiinin modern ürünlerine bugünün Şerife Bacıları imza atıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 72 yıldır her türlü silah, mühimmat, roket ve araç gereç ihtiyaçlarını karşılamakla görevli Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ'nin 4 bin personelinden yaklaşık binini kadınlar oluşturuyor.

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