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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 1 Kasım 2023 Çarşamba 11:14

Şavşat'ta büyüleyen manzara! Yeni keşfedilen güzellik 'Rutav Gölü'

Artvin'in kendine özgü kültürel yapısı ve tarihi eserleriyle ünlü Şavşat ilçesi, doğal gölleriyle kendine hayran bırakıyor.

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