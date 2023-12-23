  • $29,2172
  • 32,2725
  • 1928.59
  • 7557.56

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 15:22

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde sezon başladı

Türkiye'nin gözde kış turizm merkezleri arasında yer alan Sarıkamış'ta sezon başladı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.