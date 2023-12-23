Sarıkamış Kayak Merkezi'nde sezon başladı

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışıyla pistlerde kar seviyesinin iyi duruma geldiğini söyledi.

6 / 9



Otellerin misafirlerle dolmaya başladığını belirten Aslantatar, "Türkiye'de ve dünyada en kaliteli karın memleketi Sarıkamış'tır. Merkezde 9 pist var, hepsi açık durumda, inşallah bu sene bereketli bir sezon olur. Kar istenilen seviyeye ulaştı. Bütün misafirlerimizi bekliyoruz. Sezonun kazasız, bol bereketli olmasını, Sarıkamış'a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.