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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 17:25

Şanlıurfa'daki TURKOVAC üretim tesisi gazetecilere tanıtıldı

Acil kullanım onayı alan yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın üretiminin yapıldığı Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesis, gazetecilere tanıtıldı.

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