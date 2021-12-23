Şanlıurfa'daki TURKOVAC üretim tesisi gazetecilere tanıtıldı

TURKOVAC'ın çok büyük bir emek ve çabanın ürünü olarak kamuoyunun karşısına çıktığını belirten Akdoğan, Türk aşısının bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Türkiye'nin tıp tarihine geçecek bir işe imza attığını vurgulayan Akdoğan, şöyle devam etti:





"TURKOVAC, 50 yıl sonra ülkemizde geliştirilen bir aşı olarak halkımızın karşısına çıktı. Tarihi bir başarıya imza attık. TURKOVAC büyük bir hikaye. Öncelikli olarak aşının geliştirilmesi ardından faz çalışmaları ve son olarak acil kullanım onayı ve seri üretim. Bunlar kolay olmadı. Diyecek, anlatacak çok şey var, hepimiz çok mutluyuz. Cumhuriyet tarihin en geniş kapsamlı klinik çalışması yapıldı, 41 merkez 28 ilde çalışmalar devam etti. "